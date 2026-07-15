СМИ: Алькарас полностью восстановился после травмы запястья

По информации источника, на прошлой неделе Алькарас прошел медицинское обследование в Барселоне. Врачи подтвердили, что запястье полностью зажило, после чего теннисист приступил к постепенному увеличению тренировочных нагрузок. Ожидается, что официальный допуск к соревнованиям он получит уже в ближайшие дни.
При этом команда испанца не намерена форсировать возвращение. Окончательное решение будет принято только после того, как станет ясно, что запястье без проблем выдерживает максимальные нагрузки.
Если восстановление продолжится по плану, Алькарас вернется в тур на «Мастерсе» в Цинциннати, который стартует 13 августа, а затем примет участие в US Open.
Карлос Алькарас не выходил на корт с апреля из-за травмы. За это время испанец пропустил несколько крупнейших турниров сезона, включая Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Во время вынужденной паузы он потерял одну позицию в рейтинге ATP, опустившись со второго на третье место.