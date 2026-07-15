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Стаббс призвала сократить пятисетовые матчи на «Шлемах»

Бывшая австралийская теннисистка и телекомментатор Ренне Стаббс предложила изменить формат мужских матчей на турнирах «Большого шлема», чтобы сократить их продолжительность.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

По мнению Стаббс, оптимальной системой стали бы матчи из четырех сетов, а при равном счете — решающий супер-тай-брейк до 10 очков.

«Думаю, оптимальным вариантом было бы играть четыре сета, а при счете 2:2 завершать матч тай-брейком до десяти очков.

Я люблю теннис, но не хочу смотреть матчи по 5 часов 15 минут, как это было в ¼ финала Уимблдона между Новаком Джоковичем и Феликсом Оже-Альяссимом. Новак был полностью вымотан и в следующем матче против Синнера просто не успевал.

Это связано с тем, что ему 39 лет? Возможно. Янник — лучший игрок мира, когда находится в превосходной форме? Может быть. Но если бы предыдущий матч длился не пять с половиной часов, а четыре, у Джоковича могло бы остаться немного больше сил», — сказала Стаббс в своем подкасте.

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