Стаббс призвала сократить пятисетовые матчи на «Шлемах»

«Думаю, оптимальным вариантом было бы играть четыре сета, а при счете 2:2 завершать матч тай-брейком до десяти очков.



Я люблю теннис, но не хочу смотреть матчи по 5 часов 15 минут, как это было в ¼ финала Уимблдона между Новаком Джоковичем и Феликсом Оже-Альяссимом. Новак был полностью вымотан и в следующем матче против Синнера просто не успевал.



Это связано с тем, что ему 39 лет? Возможно. Янник — лучший игрок мира, когда находится в превосходной форме? Может быть. Но если бы предыдущий матч длился не пять с половиной часов, а четыре, у Джоковича могло бы остаться немного больше сил», — сказала Стаббс в своем подкасте.