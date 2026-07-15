Энди Роддик оценил шансы Алькараса на US Open после травмы

По словам американца, теннису не хватает противостояния двух сильнейших игроков мира, поэтому он надеется на скорое возвращение испанца после травмы.
«Нам не хватает Алькараса. Он очень важен для нашего спорта. История Синнера становится только интереснее, когда в ней есть Карлос», — сказал Роддик в своем подкасте.
«Синнер будет безоговорочным фаворитом в Нью-Йорке, даже если вернется Алькарас. После такого перерыва необходима игровая практика. Нельзя просто вернуться в тур и сразу стать своей лучшей версией», — отметил Роддик.
Ранее сообщалось, что Алькарас полностью восстановился после травмы запястья и рассчитывает вернуться на корт на «Мастерсе» в Цинциннати, который станет для него подготовкой к US Open. Турнир стартует 13 августа.
Напомним, Алькарас является действующим победителем Открытого чемпионата США.