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Энди Роддик оценил шансы Алькараса на US Open после травмы

Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик считает Янника Синнера главным претендентом на победу на US Open-2026 даже если к турниру успеет восстановиться Карлос Алькарас.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

По словам американца, теннису не хватает противостояния двух сильнейших игроков мира, поэтому он надеется на скорое возвращение испанца после травмы.

«Нам не хватает Алькараса. Он очень важен для нашего спорта. История Синнера становится только интереснее, когда в ней есть Карлос», — сказал Роддик в своем подкасте.

«Синнер будет безоговорочным фаворитом в Нью-Йорке, даже если вернется Алькарас. После такого перерыва необходима игровая практика. Нельзя просто вернуться в тур и сразу стать своей лучшей версией», — отметил Роддик.

Ранее сообщалось, что Алькарас полностью восстановился после травмы запястья и рассчитывает вернуться на корт на «Мастерсе» в Цинциннати, который станет для него подготовкой к US Open. Турнир стартует 13 августа.

Напомним, Алькарас является действующим победителем Открытого чемпионата США.

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