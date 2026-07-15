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Циципас прервал серию из пяти поражений от теннисистов из топ-50

Стефанос Циципас успешно стартовал на турнире ATP 250 в Гштааде (Швейцария).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

85-я ракетка мира и двукратный финалист турниров «Большого шлема» в матче первого круга обыграл представителя Перу Игнасио Бусе со счетом 6:4, 6:4.

«Отличный теннис с моей стороны. Я особенно доволен своей подачей. А первый удар после подачи сегодня был просто огонь… Хочу опираться на эту победу и идти дальше с уверенностью и решимостью в следующем матче», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

Победа над 33-й ракеткой мира Бусе позволила Циципасу прервать серию из пяти поражений от игроков из топ-50 мирового рейтинга. Во втором круге турнира в Гштааде грек встретится со швейцарцем Жеромом Кимом.

Турнир категории АТР 250 в Гштааде завершится 19 июля. Его общий призовой фонд составляет 612 тыс. евро.