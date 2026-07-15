Циципас прервал серию из пяти поражений от теннисистов из топ-50

85-я ракетка мира и двукратный финалист турниров «Большого шлема» в матче первого круга обыграл представителя Перу Игнасио Бусе со счетом 6:4, 6:4.
«Отличный теннис с моей стороны. Я особенно доволен своей подачей. А первый удар после подачи сегодня был просто огонь… Хочу опираться на эту победу и идти дальше с уверенностью и решимостью в следующем матче», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.
Победа над 33-й ракеткой мира Бусе позволила Циципасу прервать серию из пяти поражений от игроков из топ-50 мирового рейтинга. Во втором круге турнира в Гштааде грек встретится со швейцарцем Жеромом Кимом.
Турнир категории АТР 250 в Гштааде завершится 19 июля. Его общий призовой фонд составляет 612 тыс. евро.