Циципас прервал серию из пяти поражений от теннисистов из топ-50

«Отличный теннис с моей стороны. Я особенно доволен своей подачей. А первый удар после подачи сегодня был просто огонь… Хочу опираться на эту победу и идти дальше с уверенностью и решимостью в следующем матче», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.