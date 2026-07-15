Зверев отдыхает на яхте с Надалем после финала Уимблдона: фото

Фотографией с яхты поделился Эрик Демут — сооснователь и генеральный директор одной из зарубежных инвестиционных компаний. На снимке также появился Зверев, который опубликовал кадр у себя в социальных сетях.
«День на воде с особенным гостем», — написал Демут в подписи к фотографии, отметив присутствие Надаля.
Наплмним, в финале Уимблдона представитель Германии Зверев уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру. Матч завершился победой итальянца в четырех сетах — 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4. После этого поражения счет личных встреч между теннисистами стал 11−4 в пользу Синнера.
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