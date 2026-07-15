Хачанов и Кафельников высказались об изменениях в современном теннисе

Кафельников: Я недоволен тем, что происходит. Это уже практически не травяной сезон, а продолжение грунтового.

Хачанов: Я бы сказал просто универсального тенниса… Здесь не вопрос в том, доволен я или нет. Вопрос, кто лучше подготовлен, кто лучше адаптируется, таковы реалии. В таких условиях нужно играть. Теннис — это про то, что каждый день и матч ты хочешь найти путь к победе. Каждый раз прилетаешь в другие условия: разные корты, мячи. С момента того, как появился в туре, слышу про мячи 12 лет. С момента пандемии тоже всё поменялось. Новое поколение пришло, которое бьёт сильнее, в ритме. Как Женя правильно сказал, нет разницы в игроках. В итоге, кто сильнее бьёт, кто мощнее, и выдерживает этот ритм — тот и побеждает. В большинстве случаев.