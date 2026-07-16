Хачанов вспомнил неожиданную встречу с Аль Пачино

По словам спортсмена, он увидел звезду фильма «Крестный отец» в одном из ресторанов.
«У меня любимый актер — Аль Пачино, один раз видел его в одном из ресторанов Нью-Йорка. Я к нему стремался подойти, это ужин в его личное время. Не захотел быть фанатом, который к нему подбежит. Стоял из-за угла и фотографировал. Не было никого видно, но я сфоткал», — рассказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.
Ранее 26-я ракетка мира Хачанов завершил выступление на Уимблдоне-2026 в третьем круге. Российский теннисист в пяти сетах уступил итальянцу Флавио Коболли — 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.