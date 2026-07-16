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Хачанов вспомнил неожиданную встречу с Аль Пачино

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о неожиданной встрече с легендарным американским актером Аль Пачино в Нью-Йорке.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

По словам спортсмена, он увидел звезду фильма «Крестный отец» в одном из ресторанов.

«У меня любимый актер — Аль Пачино, один раз видел его в одном из ресторанов Нью-Йорка. Я к нему стремался подойти, это ужин в его личное время. Не захотел быть фанатом, который к нему подбежит. Стоял из-за угла и фотографировал. Не было никого видно, но я сфоткал», — рассказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.

Ранее 26-я ракетка мира Хачанов завершил выступление на Уимблдоне-2026 в третьем круге. Российский теннисист в пяти сетах уступил итальянцу Флавио Коболли — 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.