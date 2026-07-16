Хачанов вспомнил неожиданную встречу с Аль Пачино

«У меня любимый актер — Аль Пачино, один раз видел его в одном из ресторанов Нью-Йорка. Я к нему стремался подойти, это ужин в его личное время. Не захотел быть фанатом, который к нему подбежит. Стоял из-за угла и фотографировал. Не было никого видно, но я сфоткал», — рассказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.