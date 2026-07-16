Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жоао Фонсека рассказал о планах перед US Open-2026

27-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека сообщил, что сыграет в Монреале и Цинциннати, пропустит Вашингтон и начнет подготовку к US Open.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

«Я планирую сыграть в Монреале и Цинциннати. Затем я поеду в Нью-Йорк, отдохну неделю и приму участие в Открытом чемпионате США. В Вашингтоне играть не буду. Останусь в Бразилии на некоторое время, а затем сразу же начну подготовку, несмотря на то, что Кубок Дэвиса проходит здесь, в Рио-де-Жанейро. Останусь с командой, а затем сразу отправлюсь в Азию. Возможно, это будет самый длинный тур года. Сейчас я остаюсь в Рио, чтобы отдохнуть, потренироваться, сосредоточиться на том, что мне нужно улучшить, и выложиться на полную в туре на харде», — приводит слова Фонсеки ESPN.com.br.

В этом сезоне Открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября.