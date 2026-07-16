Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руне может вернуться в тур на «Мастерсе» в Монреале

72-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне близок к возвращению в тур после тяжелой травмы. Об этом рассказала его мать и менеджер Анеке Руне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

В октябре прошлого года Руне получил разрыв ахиллова сухожилия на турнире в Стокгольме и с тех пор проходит восстановление.

«Сейчас у него уже полноценные игровые тренировки. Никаких ограничений больше нет — он свободно двигается по корту. Мы не торопились и дали на восстановление столько времени, сколько было нужно. Теперь между правой и левой ногой больше нет никакой разницы.

Две недели назад лечащий врач провёл обследование, было видно, что он очень доволен результатами. Снимки выглядят отлично. Уверены, что с ахилловым сухожилием больше ничего не случится. Теперь Хольгер может без ограничений выполнять любые движения на корте. Он очень счастлив. Это уже совсем другой Хольгер.

Последнее время он тренировался в Копенгагене с несколькими датскими игроками. Теперь мы возвращаемся в Монако, где Хольгер будет проводить полноценные тренировочные матчи с теннисистами ATP. Последние недели постепенно увеличивали нагрузки. Если все пойдет по плану, в начале августа поедем в Монреаль, затем сыграем в Цинциннати, а после этого — на US Open», — приводит слова Анеке Руне издание BT.

Турнир серии «Мастерс» в Монреале пройдет с 2 по 13 августа.