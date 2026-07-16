Руне может вернуться в тур на «Мастерсе» в Монреале

«Сейчас у него уже полноценные игровые тренировки. Никаких ограничений больше нет — он свободно двигается по корту. Мы не торопились и дали на восстановление столько времени, сколько было нужно. Теперь между правой и левой ногой больше нет никакой разницы.



Две недели назад лечащий врач провёл обследование, было видно, что он очень доволен результатами. Снимки выглядят отлично. Уверены, что с ахилловым сухожилием больше ничего не случится. Теперь Хольгер может без ограничений выполнять любые движения на корте. Он очень счастлив. Это уже совсем другой Хольгер.



Последнее время он тренировался в Копенгагене с несколькими датскими игроками. Теперь мы возвращаемся в Монако, где Хольгер будет проводить полноценные тренировочные матчи с теннисистами ATP. Последние недели постепенно увеличивали нагрузки. Если все пойдет по плану, в начале августа поедем в Монреаль, затем сыграем в Цинциннати, а после этого — на US Open», — приводит слова Анеке Руне издание BT.