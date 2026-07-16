17-летняя россиянка покорила Уимблдон: что известно об Анне Пушкаревой

Анна Пушкарева приехала на Уимблдон 28-й ракеткой мира среди юниоров и не была главной претенденткой на титул. Однако 17-летняя россиянка прошла сложную сетку, взяла реванш у первой ракетки мира и выиграла свой первый турнир Большого шлема. Ее путь к этой победе начался во Владивостоке, где на первые тренировки Анну приводил отец.
Первые шаги в теннисе
Анна Пушкарева родилась во Владивостоке, где и начала заниматься теннисом под руководством своего отца Николая. Позже спортсменка признавалась, что в детстве вовсе не мечтала о профессиональной карьере и гораздо охотнее гуляла с друзьями, чем шла на тренировку.
В одном из интервью Анна с улыбкой рассказывала, что решение заниматься теннисом принял именно отец. «Не буду лгать. Я с детства очень ленивый ребенок: не хотела никуда идти… А папа говорил: “Тебя никто не спрашивает!”», — вспоминала теннисистка.
В 2019 году семья переехала в Химки, где Пушкарева поступила в академию Александра Островского. Именно там она продолжила подготовку к международным турнирам и постепенно стала одной из самых перспективных российских юниорок.
Первые большие победы
Первый крупный международный успех пришел к Пушкаревой в 2023 году, когда она выиграла престижный юниорский турнир Les Petits As во Франции. Эти соревнования считаются одним из самых важных стартов для молодых теннисистов: в разные годы их побеждали Рафаэль Надаль, Мартина Хингис, Анна Курникова, Ким Клейстерс и многие другие будущие звезды мирового тенниса.
Постепенно Анна начала успешно выступать и на более взрослом уровне. Она выиграла первенство России среди юниоров, завоевала свой первый титул ITF, а на дебютном взрослом турнире в Шарм-эш-Шейхе дошла до финала. Правда, тогда россиянка уступила китаянке Сунь Синьжань — той самой сопернице, которую позже обыграла в финале юниорского Уимблдона.
К турниру в Лондоне Пушкарева подошла в статусе лишь 28-й ракетки мира среди юниоров и не считалась главным фаворитом. Тем ценнее оказался ее успех на травяном турнире Большого шлема.
Историческая победа на Уимблдоне
В финале Пушкаревой противостояла первая ракетка мира среди юниоров Сунь Синьжань. Россиянка уступила первый сет со счетом 5:7, но затем сумела переломить ход встречи, выиграв две следующие партии — 6:3 и 6:4. Для Анны эта победа стала еще и реваншем: несколькими месяцами ранее она уже проигрывала китаянке в финале взрослого турнира ITF в Шарм-эш-Шейхе.
Решающий матч продолжался 2 часа 24 минуты и стал самым долгим финалом в истории юниорского Уимблдона. После победы Пушкарева призналась, что старалась не думать о статусе матча, чтобы не создавать себе лишнего давления.
«Мой большой секрет — я просто стараюсь не думать. Я выхожу на корт и делаю свою работу. Лучше не думать о том, что это финал Уимблдона», — рассказала теннисистка.
Этот титул стал огромным событием и для российского тенниса. Пушкарева стала первой россиянкой за десять лет, выигравшей юниорский Уимблдон. До нее это удавалось Анастасии Потаповой в 2016 году.
Что говорят о новой звезде российского тенниса
Триумф Пушкаревой сразу получил широкий отклик в теннисном сообществе. Олимпийский чемпион Евгений Кафельников поздравил спортсменку с победой и отметил, что хорошо знает ее по тренировкам в Москве. По его словам, прошлый сезон Анна провела с травмами, а теперь сумела полностью раскрыть свой потенциал.
Не менее эмоционально на успех россиянки отреагировала олимпийская чемпионка Елена Веснина. Она назвала победу Пушкаревой исторической и подчеркнула, что титул на Уимблдоне всегда стоит особняком среди юниорских достижений.
Победа Анны продолжила удачную серию российских теннисисток в 2026 году. Представительницы России дошли до финалов всех юниорских турниров Большого шлема сезона: Екатерина Тупицына — в Австралии, Алиса Октябрева — во Франции, а теперь и Анна Пушкарева — в Лондоне. Поэтому многие специалисты уже называют 17-летнюю чемпионку одной из главных надежд российского тенниса.