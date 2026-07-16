17-летняя россиянка покорила Уимблдон: что известно об Анне Пушкаревой

Анна Пушкарева приехала на Уимблдон 28-й ракеткой мира среди юниоров и не была главной претенденткой на титул. Однако 17-летняя россиянка прошла сложную сетку, взяла реванш у первой ракетки мира и выиграла свой первый турнир Большого шлема. Ее путь к этой победе начался во Владивостоке, где на первые тренировки Анну приводил отец.