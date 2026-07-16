Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17-летняя россиянка покорила Уимблдон: что известно об Анне Пушкаревой

17-летняя Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон и стала первой россиянкой за десять лет, которой покорился этот титул.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Анна Пушкарева приехала на Уимблдон 28-й ракеткой мира среди юниоров и не была главной претенденткой на титул. Однако 17-летняя россиянка прошла сложную сетку, взяла реванш у первой ракетки мира и выиграла свой первый турнир Большого шлема. Ее путь к этой победе начался во Владивостоке, где на первые тренировки Анну приводил отец.

Первые шаги в теннисе

Отец Анны Пушкаревой стал ее первым тренером.
Отец Анны Пушкаревой стал ее первым тренером.Источник: Соцсети

Анна Пушкарева родилась во Владивостоке, где и начала заниматься теннисом под руководством своего отца Николая. Позже спортсменка признавалась, что в детстве вовсе не мечтала о профессиональной карьере и гораздо охотнее гуляла с друзьями, чем шла на тренировку.

В одном из интервью Анна с улыбкой рассказывала, что решение заниматься теннисом принял именно отец. «Не буду лгать. Я с детства очень ленивый ребенок: не хотела никуда идти… А папа говорил: “Тебя никто не спрашивает!”», — вспоминала теннисистка.

В 2019 году семья переехала в Химки, где Пушкарева поступила в академию Александра Островского. Именно там она продолжила подготовку к международным турнирам и постепенно стала одной из самых перспективных российских юниорок.

Первые большие победы

До триумфа на Уимблдоне главным успехом Анны была победа на турнире Les Petits As.
До триумфа на Уимблдоне главным успехом Анны была победа на турнире Les Petits As.Источник: Соцсети

Первый крупный международный успех пришел к Пушкаревой в 2023 году, когда она выиграла престижный юниорский турнир Les Petits As во Франции. Эти соревнования считаются одним из самых важных стартов для молодых теннисистов: в разные годы их побеждали Рафаэль Надаль, Мартина Хингис, Анна Курникова, Ким Клейстерс и многие другие будущие звезды мирового тенниса.

Постепенно Анна начала успешно выступать и на более взрослом уровне. Она выиграла первенство России среди юниоров, завоевала свой первый титул ITF, а на дебютном взрослом турнире в Шарм-эш-Шейхе дошла до финала. Правда, тогда россиянка уступила китаянке Сунь Синьжань — той самой сопернице, которую позже обыграла в финале юниорского Уимблдона.

К турниру в Лондоне Пушкарева подошла в статусе лишь 28-й ракетки мира среди юниоров и не считалась главным фаворитом. Тем ценнее оказался ее успех на травяном турнире Большого шлема.

Историческая победа на Уимблдоне

Финал Анны Пушкаревой и Сунь Синьжань стал самым продолжительным в истории юниорского Уимблдона.
Финал Анны Пушкаревой и Сунь Синьжань стал самым продолжительным в истории юниорского Уимблдона.Источник: Соцсети

В финале Пушкаревой противостояла первая ракетка мира среди юниоров Сунь Синьжань. Россиянка уступила первый сет со счетом 5:7, но затем сумела переломить ход встречи, выиграв две следующие партии — 6:3 и 6:4. Для Анны эта победа стала еще и реваншем: несколькими месяцами ранее она уже проигрывала китаянке в финале взрослого турнира ITF в Шарм-эш-Шейхе.

Решающий матч продолжался 2 часа 24 минуты и стал самым долгим финалом в истории юниорского Уимблдона. После победы Пушкарева призналась, что старалась не думать о статусе матча, чтобы не создавать себе лишнего давления.

«Мой большой секрет — я просто стараюсь не думать. Я выхожу на корт и делаю свою работу. Лучше не думать о том, что это финал Уимблдона», — рассказала теннисистка.

Этот титул стал огромным событием и для российского тенниса. Пушкарева стала первой россиянкой за десять лет, выигравшей юниорский Уимблдон. До нее это удавалось Анастасии Потаповой в 2016 году.

Что говорят о новой звезде российского тенниса

Победу Анны Пушкаревой уже назвали главным событием года в российском теннисе.
Победу Анны Пушкаревой уже назвали главным событием года в российском теннисе.Источник: Соцсети

Триумф Пушкаревой сразу получил широкий отклик в теннисном сообществе. Олимпийский чемпион Евгений Кафельников поздравил спортсменку с победой и отметил, что хорошо знает ее по тренировкам в Москве. По его словам, прошлый сезон Анна провела с травмами, а теперь сумела полностью раскрыть свой потенциал.

Не менее эмоционально на успех россиянки отреагировала олимпийская чемпионка Елена Веснина. Она назвала победу Пушкаревой исторической и подчеркнула, что титул на Уимблдоне всегда стоит особняком среди юниорских достижений.

Победа Анны продолжила удачную серию российских теннисисток в 2026 году. Представительницы России дошли до финалов всех юниорских турниров Большого шлема сезона: Екатерина Тупицына — в Австралии, Алиса Октябрева — во Франции, а теперь и Анна Пушкарева — в Лондоне. Поэтому многие специалисты уже называют 17-летнюю чемпионку одной из главных надежд российского тенниса.

Узнать больше по теме
Биография Анны Курниковой: карьера и личная жизнь теннисистки
Карьера профессиональной теннисистки началась очень рано, но продлилась недолго. Тем не менее Анна Курникова известна даже тем, кто далек от спорта. О детстве, достижениях, личной жизни талантливой девушки — читайте в материале.
Читать дальше