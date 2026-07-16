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Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в шведском Бостаде

Россиянин Андрей Рублев обыграл итальянца Андреа Пеллегрино в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Во втором круге россиянин, получивший первый номер посева, одержал победу над итальянцем Андреа Пеллегрино со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Рублев в четвертьфинале сыграет против победителя матча Себастьян Баес (Аргентина, 8) — Йеспер де Йонг (Нидерланды).

Рублеву 28 лет, он занимает 16-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Турнир в Бостаде относится к категории ATP 250. Общий призовой фонд соревнований составляет 612,6 тысяч евро. В прошлом году трофей выиграл итальянец Лучано Дардери. Единственным россиянином, выигрывавшим соревнования, является Рублев, побеждавший в Бостаде в 2023 году.

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