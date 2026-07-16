Теннисистки получили более 12 тыс. оскорблений и угроз за год

В организации отметили, что 66% серьезных сообщений были удалены, а сведения о 35 аккаунтах, связанных с 12 пользователями, передали правоохранительным органам. Кроме того, 89% учетных записей, замеченных в травле игроков в 2024 году, в 2025-м больше не проявляли подобной активности.