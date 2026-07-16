Теннисистки получили более 12 тыс. оскорблений и угроз за год

В 2025 году игроки и официальные лица Женской теннисной ассоциации (WTA) получили более 12 тыс. оскорбительных сообщений в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте организации.
Из них более 3,7 тыс. были признаны серьезными — в том числе расистскими, сексуализированными или содержащими угрозы. По данным WTA, система мониторинга охватывает более 10 тыс. человек, анализируя публикации в пяти социальных сетях на 57 языках.
В организации отметили, что 66% серьезных сообщений были удалены, а сведения о 35 аккаунтах, связанных с 12 пользователями, передали правоохранительным органам. Кроме того, 89% учетных записей, замеченных в травле игроков в 2024 году, в 2025-м больше не проявляли подобной активности.
Согласно отчету, 59% серьезных оскорблений были опубликованы разочарованными игроками на ставках.
Теннисистки регулярно сталкиваются с травлей после поражений. В марте 2025 года россиянка Мирра Андреева опубликовала скриншоты сообщений, в которых ее оскорбляли и желали тяжелой болезни после проигранного матча.