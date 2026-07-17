Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итоговый турнир ATP останется в Италии до 2030 года

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сохранила Итоговый турнир в Италии до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

При этом Турин продолжит принимать соревнования до конца 2027 года, после чего турнир переедет в другой итальянский город.

К началу следующих розыгрышей вместимость Inalpi Arena увеличат до 13 500 зрителей.

Турин является хозяином Итогового турнира ATP с 2021 года. В 2026 году соревнования пройдут с 15 по 22 ноября. За титул традиционно борются восемь лучших теннисистов сезона в одиночном разряде и восемь сильнейших пар.

Действующим победителем турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше