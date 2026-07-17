Итоговый турнир ATP останется в Италии до 2030 года

При этом Турин продолжит принимать соревнования до конца 2027 года, после чего турнир переедет в другой итальянский город.
К началу следующих розыгрышей вместимость Inalpi Arena увеличат до 13 500 зрителей.
Турин является хозяином Итогового турнира ATP с 2021 года. В 2026 году соревнования пройдут с 15 по 22 ноября. За титул традиционно борются восемь лучших теннисистов сезона в одиночном разряде и восемь сильнейших пар.
Действующим победителем турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
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