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Чемпионка Уимблдона Пушкарева рассказала о работе с отцом-тренером

Чемпионка юниорского Уимблдона-2026 Анна Пушкарева поделилась, как ей удается разделять теннис и семейные отношения.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Getty Images

В финале юниорского Уимблдона Пушкарева одержала победу над представительницей Китая Синьжань Сунь. Россиянка уступила в первом сете, но затем смогла переломить ход встречи и выиграла со счетом 5:7, 6:3, 6:4.

Для Пушкаревой этот титул стал первым в карьере на турнирах серии «Большого шлема» среди юниоров.

«Это очень непросто. Конечно, по-хорошему всегда должно быть место, в которое ты вернешься и не будешь думать о теннисе, в котором можно разгрузиться. Правильно говорят: теннис теннисом, а дом должен быть домом, в котором ты чувствуешь себя уютно, комфортно, безопасно. Мы все еще работаем над этой концепцией. Уверена, нам есть куда двигаться», — приводит слова Пушкаревой «Чемпионат».