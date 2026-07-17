Чемпионка Уимблдона Пушкарева рассказала о работе с отцом-тренером

«Это очень непросто. Конечно, по-хорошему всегда должно быть место, в которое ты вернешься и не будешь думать о теннисе, в котором можно разгрузиться. Правильно говорят: теннис теннисом, а дом должен быть домом, в котором ты чувствуешь себя уютно, комфортно, безопасно. Мы все еще работаем над этой концепцией. Уверена, нам есть куда двигаться», — приводит слова Пушкаревой «Чемпионат».