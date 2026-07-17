Чемпионка Уимблдона Пушкарева рассказала о работе с отцом-тренером

В финале юниорского Уимблдона Пушкарева одержала победу над представительницей Китая Синьжань Сунь. Россиянка уступила в первом сете, но затем смогла переломить ход встречи и выиграла со счетом 5:7, 6:3, 6:4.
Для Пушкаревой этот титул стал первым в карьере на турнирах серии «Большого шлема» среди юниоров.
«Это очень непросто. Конечно, по-хорошему всегда должно быть место, в которое ты вернешься и не будешь думать о теннисе, в котором можно разгрузиться. Правильно говорят: теннис теннисом, а дом должен быть домом, в котором ты чувствуешь себя уютно, комфортно, безопасно. Мы все еще работаем над этой концепцией. Уверена, нам есть куда двигаться», — приводит слова Пушкаревой «Чемпионат».