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Казахстанский теннисист Бублик не сумел защитить титул в Гштаде

11-я ракетка мира Александр Бублик уступил французу Кентену Алису во втором круге турнира в швейцарском Гштаде,

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл во втором круге турнира в Гштаде (Швейцария). Бублик, получивший первый номер посева, проиграл в трех сетах французу Кентену Алису со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (5:7). Встреча, которая была прервана в четверг из‑за дождя, продолжалась 2 часа 22 минуты.

Алис в четвертьфинале сыграет с другим представителем Казахстана — Александром Шевченко.

Александр Бублик не смог сдержать эмоций по ходу матча с 90-й ракеткой мира из Франции Кентеном Алисом на старте грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде, Швейцария. Бублик возмутился манерой игры соперника.

«Это идиотизм, тип укорачивает с неудобной точки идеально, с простого он попадает в метровый аут. Господи, помоги», — сказал Бублик по ходу матча, который отложили на день из-за непогоды.

Бублику 28 лет, он является уроженцем Гатчины. Спортсмен располагается на 11-й позиции мирового рейтинга. На счету представителя Казахстана стало 9 титулов ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025 года.