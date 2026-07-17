Казахстанский теннисист Бублик не сумел защитить титул в Гштаде

Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл во втором круге турнира в Гштаде (Швейцария). Бублик, получивший первый номер посева, проиграл в трех сетах французу Кентену Алису со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (5:7). Встреча, которая была прервана в четверг из‑за дождя, продолжалась 2 часа 22 минуты.
Алис в четвертьфинале сыграет с другим представителем Казахстана — Александром Шевченко.
Александр Бублик не смог сдержать эмоций по ходу матча с 90-й ракеткой мира из Франции Кентеном Алисом на старте грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде, Швейцария. Бублик возмутился манерой игры соперника.
«Это идиотизм, тип укорачивает с неудобной точки идеально, с простого он попадает в метровый аут. Господи, помоги», — сказал Бублик по ходу матча, который отложили на день из-за непогоды.
Бублику 28 лет, он является уроженцем Гатчины. Спортсмен располагается на 11-й позиции мирового рейтинга. На счету представителя Казахстана стало 9 титулов ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025 года.