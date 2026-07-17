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ATP протестирует более частую смену мячей на турнире в Лексингтоне

Эксперимент пройдет на «Челленджере» и станет ответом на жалобы игроков на быстрый износ мячей.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Depositphotos

ATP проведет эксперимент с новым порядком смены мячей на турнире серии «Челленджер» в Лексингтоне, который состоится с 3 по 9 августа.

В матчах одиночного разряда основной сетки первую замену мячей будут проводить после пяти геймов, а затем — каждые семь геймов. Сейчас стандартный регламент предусматривает первую замену после семи геймов и последующие — через каждые девять.

Нововведение поддержал Совет игроков ATP. Инициатива связана с отзывами теннисистов, которые неоднократно жаловались на быстрый износ мячей на кортах с хардовым покрытием.