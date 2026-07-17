ATP протестирует более частую смену мячей на турнире в Лексингтоне

ATP проведет эксперимент с новым порядком смены мячей на турнире серии «Челленджер» в Лексингтоне, который состоится с 3 по 9 августа.
В матчах одиночного разряда основной сетки первую замену мячей будут проводить после пяти геймов, а затем — каждые семь геймов. Сейчас стандартный регламент предусматривает первую замену после семи геймов и последующие — через каждые девять.
Нововведение поддержал Совет игроков ATP. Инициатива связана с отзывами теннисистов, которые неоднократно жаловались на быстрый износ мячей на кортах с хардовым покрытием.