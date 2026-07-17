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Соболенко призналась, что иногда недооценивает себя

Первая ракетка мира считает, что сомнения во время матчей становятся причиной некоторых поражений.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, над чем продолжает работать в психологическом плане после поражений в важных матчах.

«Наверное, мне уже пора понять, насколько я сильная. Многие поражения идут из-за того, что я допускаю маленькую мысль, маленькое сомнение», — сказала Соболенко в интервью Sports.ru.

Белорусская теннисистка отметила, что каждый проигранный матч помогает ей становиться сильнее, а ошибки в разных встречах отличаются друг от друга. По словам Соболенко, иногда она сама недооценивает свои возможности, что сказывается на результате.

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