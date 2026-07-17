Рублев сравнил победу над Баесом с прошлым матчем

«Отличное ощущение — выйти в полуфинал этого турнира, тем более обыграть сложного соперника, с которым до этого встречался лишь однажды. Причем он меня до этого довольно легко обыграл. Для меня это было испытание, хороший тест. И я горжусь, что смог выиграть в двух сетах», — передает слова Рублева ТАСС.