Рублев сравнил победу над Баесом с прошлым матчем

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над аргентинцем Себастьяном Баесом в четвертьфинале турнира в шведском Баштаде со счетом 6:1, 6:2.
Матч продолжался 1 час. За это время Рублев выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Баес не подал ни одного эйса, один раз ошибся на подаче и не использовал единственный заработанный брейк-пойнт. В полуфинале турнира в Баштаде Рублев сыграет с победителем матча между чилийцем Алехандро Табило и аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте.
«Отличное ощущение — выйти в полуфинал этого турнира, тем более обыграть сложного соперника, с которым до этого встречался лишь однажды. Причем он меня до этого довольно легко обыграл. Для меня это было испытание, хороший тест. И я горжусь, что смог выиграть в двух сетах», — передает слова Рублева ТАСС.
Предыдущая встреча теннисистов состоялась в полуфинале турнира в Баштаде в 2022 году. Тогда Рублев уступил Баесу со счетом 2:6, 4:6.