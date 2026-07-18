Хачанов рассказал, какой турнир считает своим любимым

Российский теннисист Карен Хачанов признался, что считает «Ролан Гаррос» своим любимым турниром Большого шлема.
По словам Хачанова, ему всегда нравилось выступать во Франции благодаря теплой поддержке болельщиков и атмосфере соревнований. При этом теннисист отметил, что по уровню организации парижский турнир уступает остальным турнирам Большого шлема.
«Ролан Гаррос» — мой любимый турнир. Наблюдал за победами Надаля еще ребенком, начал сам играть, а он все еще побеждал. Всегда нравилось играть во Франции, меня там тепло поддерживают. Атмосфера очень нравится и время года удачное — конец весны и начало лета. Единственное, в чем он уступает остальным, — организация. На других турнирах Большого шлема она получше", — сказал Хачанов Sport24.
Теннисист также рассказал, что во время поездок в Париж любит местные десерты, а его любимым остается торт «Наполеон», который в детстве готовила прабабушка по семейному рецепту.