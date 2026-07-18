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Хачанов рассказал, какой турнир считает своим любимым

Карен Хачанов объяснил, почему так любит турнир «Ролан Гаррос».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов признался, что считает «Ролан Гаррос» своим любимым турниром Большого шлема.

По словам Хачанова, ему всегда нравилось выступать во Франции благодаря теплой поддержке болельщиков и атмосфере соревнований. При этом теннисист отметил, что по уровню организации парижский турнир уступает остальным турнирам Большого шлема.

«Ролан Гаррос» — мой любимый турнир. Наблюдал за победами Надаля еще ребенком, начал сам играть, а он все еще побеждал. Всегда нравилось играть во Франции, меня там тепло поддерживают. Атмосфера очень нравится и время года удачное — конец весны и начало лета. Единственное, в чем он уступает остальным, — организация. На других турнирах Большого шлема она получше", — сказал Хачанов Sport24.

Теннисист также рассказал, что во время поездок в Париж любит местные десерты, а его любимым остается торт «Наполеон», который в детстве готовила прабабушка по семейному рецепту.