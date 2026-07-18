Хачанов рассказал, какой турнир считает своим любимым

«Ролан Гаррос» — мой любимый турнир. Наблюдал за победами Надаля еще ребенком, начал сам играть, а он все еще побеждал. Всегда нравилось играть во Франции, меня там тепло поддерживают. Атмосфера очень нравится и время года удачное — конец весны и начало лета. Единственное, в чем он уступает остальным, — организация. На других турнирах Большого шлема она получше", — сказал Хачанов Sport24.