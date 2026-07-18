Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джокович эмоционально высказался о возвращении Серены Уильямс на корт

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович прокомментировал возвращение Серены Уильямс на профессиональный корт, его слова приводит Punto De Break.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

44-летняя американка, завершившая карьеру после US Open-2022, сенсационно вернулась в одиночный разряд на Уимблдоне-2026, получив wild card от организаторов. В первом круге обладательница 23 титулов «Большого шлема» уступила 20-летней австралийке Майе Джойнт — 3:6, 7:6 (8:6), 3:6, но подарила публике настоящий триллер на 2 часа 25 минут, по ходу которого даже отыграла матчбол во втором сете.

«Давайте просто наслаждаться тем, кем она является, чего она добилась и что делает сейчас — после рождения двух детей и стольких лет вне профессионального тенниса. Это настоящий подарок для всех, кто любит теннис, спорт и восхищается Сереной и ее наследием. Не имеет значения, победит она или проиграет. Сам факт ее возвращения уже является чем-то эпичным. Именно это я лично сказал ей на Уимблдоне. Именно так я искренне чувствую. Я хочу, чтобы она получала удовольствие и была счастлива на корте. В какой-то степени я понимаю ее ощущения, когда продолжаешь выкладываться на максимум в таком возрасте, хотя уже добился всего возможного. Но одно ее появление на корте — уже настоящее удовольствие для всех болельщиков», — сказал Джокович.

Слова серба звучат особенно лично: 39-летний Джокович и сам продолжает карьеру, добившись в теннисе всего возможного, — по числу титулов на мэйджорах в одиночном разряде он опережает даже Уильямс. Серена же готовила камбэк постепенно: в июне она сыграла в паре на травяных турнирах в Лондоне и Берлине, а на Уимблдоне, помимо одиночки, заявилась в парный разряд с сестрой Винус. Семикратная чемпионка Всеанглийского клуба дала понять, что останавливаться не собирается, — теперь болельщики ждут ее на US Open-2026.

Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше