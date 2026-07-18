Джокович эмоционально высказался о возвращении Серены Уильямс на корт

44-летняя американка, завершившая карьеру после US Open-2022, сенсационно вернулась в одиночный разряд на Уимблдоне-2026, получив wild card от организаторов. В первом круге обладательница 23 титулов «Большого шлема» уступила 20-летней австралийке Майе Джойнт — 3:6, 7:6 (8:6), 3:6, но подарила публике настоящий триллер на 2 часа 25 минут, по ходу которого даже отыграла матчбол во втором сете.
«Давайте просто наслаждаться тем, кем она является, чего она добилась и что делает сейчас — после рождения двух детей и стольких лет вне профессионального тенниса. Это настоящий подарок для всех, кто любит теннис, спорт и восхищается Сереной и ее наследием. Не имеет значения, победит она или проиграет. Сам факт ее возвращения уже является чем-то эпичным. Именно это я лично сказал ей на Уимблдоне. Именно так я искренне чувствую. Я хочу, чтобы она получала удовольствие и была счастлива на корте. В какой-то степени я понимаю ее ощущения, когда продолжаешь выкладываться на максимум в таком возрасте, хотя уже добился всего возможного. Но одно ее появление на корте — уже настоящее удовольствие для всех болельщиков», — сказал Джокович.
Слова серба звучат особенно лично: 39-летний Джокович и сам продолжает карьеру, добившись в теннисе всего возможного, — по числу титулов на мэйджорах в одиночном разряде он опережает даже Уильямс. Серена же готовила камбэк постепенно: в июне она сыграла в паре на травяных турнирах в Лондоне и Берлине, а на Уимблдоне, помимо одиночки, заявилась в парный разряд с сестрой Винус. Семикратная чемпионка Всеанглийского клуба дала понять, что останавливаться не собирается, — теперь болельщики ждут ее на US Open-2026.