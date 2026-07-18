Джокович эмоционально высказался о возвращении Серены Уильямс на корт

«Давайте просто наслаждаться тем, кем она является, чего она добилась и что делает сейчас — после рождения двух детей и стольких лет вне профессионального тенниса. Это настоящий подарок для всех, кто любит теннис, спорт и восхищается Сереной и ее наследием. Не имеет значения, победит она или проиграет. Сам факт ее возвращения уже является чем-то эпичным. Именно это я лично сказал ей на Уимблдоне. Именно так я искренне чувствую. Я хочу, чтобы она получала удовольствие и была счастлива на корте. В какой-то степени я понимаю ее ощущения, когда продолжаешь выкладываться на максимум в таком возрасте, хотя уже добился всего возможного. Но одно ее появление на корте — уже настоящее удовольствие для всех болельщиков», — сказал Джокович.