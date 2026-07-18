Российский теннисист Рублёв пробился в финал турнира в Бостаде

Для россиянина это второй финал в сезоне: в апреле он дошел до решающего матча в Барселоне, где уступил французу Артюру Фису. Победа в Бостаде принесла бы Рублеву 18-й титул ATP в карьере и первый в нынешнем году — а заодно укрепила бы его позиции в рейтинге, где он сейчас идет 16-м, оставаясь вторым среди россиян после Даниила Медведева.