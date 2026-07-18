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Российский теннисист Рублёв пробился в финал турнира в Бостаде

Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в финал грунтового турнира категории ATP 250 в шведском Бостаде.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

В полуфинале 28-летний россиянин, посеянный на турнире под первым номером, в упорном трехсетовом матче обыграл 31-ю ракетку мира чилийца Алехандро Табило — 6:4, 4:6, 6:4.

За титул Рублев поспорит с итальянцем Лучано Дардери: 18-я ракетка мира выиграл турнир в Бостаде в прошлом году и теперь защищает трофей. Матч обещает быть непростым — Дардери считается одним из самых неудобных грунтовиков тура, а для Рублева именно грунт остается одним из любимых покрытий: на этом типе кортов он побеждал на «Мастерсах» в Монте-Карло (2023) и Мадриде (2024).

Для россиянина это второй финал в сезоне: в апреле он дошел до решающего матча в Барселоне, где уступил французу Артюру Фису. Победа в Бостаде принесла бы Рублеву 18-й титул ATP в карьере и первый в нынешнем году — а заодно укрепила бы его позиции в рейтинге, где он сейчас идет 16-м, оставаясь вторым среди россиян после Даниила Медведева.

Турнир в Бостаде с призовым фондом 612 тысяч евро завершится 19 июля.

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