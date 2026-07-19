Теннисистка Людмила Самсонова вышла замуж

За карьеру Самсонова выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде. В 2025 году россиянка впервые дошла до четвертьфинала турнира Большого шлема, добравшись до этой стадии на Уимблдоне. В апреле 2026-го она вместе с американкой Николь Мелихар-Мартинес победила в парном турнире в Штутгарте. Этот трофей стал для Самсоновой четвертым в парном разряде на уровне WTA.