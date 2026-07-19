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Теннисистка Людмила Самсонова вышла замуж

Избранником 27-летней россиянки стал Алессандро Думитраке, ранее входивший в ее тренерскую команду.

Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла замуж за Алессандро Думитраке. О свадьбе 27-летняя спортсменка сообщила в социальных сетях.

Самсонова и Думитраке состоят в отношениях с 2020 года. О помолвке теннисистка рассказала в декабре 2025-го: она показала фотографию с кольцом и сопроводила публикацию словами: «Начинается новая глава».

Думитраке ранее был тренером Самсоновой и работал с ней в Риме. В актуальной биографии россиянки на официальном сайте WTA он указан среди ее прежних наставников. В последние годы специалист также регулярно появлялся рядом со спортсменкой на турнирах.

Самсонова родилась в Оленегорске Мурманской области, однако с раннего детства жила и тренировалась в Италии. На профессиональном уровне она сначала представляла Италию, а затем начала выступать за Россию. Наивысшей позицией теннисистки в мировом рейтинге остается 12-е место.

За карьеру Самсонова выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде. В 2025 году россиянка впервые дошла до четвертьфинала турнира Большого шлема, добравшись до этой стадии на Уимблдоне. В апреле 2026-го она вместе с американкой Николь Мелихар-Мартинес победила в парном турнире в Штутгарте. Этот трофей стал для Самсоновой четвертым в парном разряде на уровне WTA.