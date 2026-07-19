Рублев выиграл первый турнир с февраля прошлого года

В финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде россиянин Андрей Рублев одержал победу над итальянцем Лучано Дардери.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянина. Для Рублева этот титул стал первым с февраля прошлого года.
Рублеву 28 лет, он занимает 16-ю строчку в рейтинге ATP. В активе россиянина теперь 18 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не доходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой завоевал золото Олимпийских игр в миксте, а в составе сборной России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Турнир в Бостаде относится к категории ATP 250 и проходит на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет €612,6 тыс. В прошлом году победителем турнира стал Дардери. Для Рублева эта победа стала второй на данном турнире, впервые он выиграл его в 2023 году.
«Было сложно, потому что условия сегодня полностью изменились. Было очень холодно, пасмурно, мяч стал тяжелым. Корт был очень влажным, поэтому ситуация сильно отличалась от вчерашнего дня, когда было солнечно и ветрено. Сегодня были тяжелые условия — нужно было больше играть на задней линии, это другой теннис.
В итоге у нас обоих были шансы, особенно в первом сете. Просто в ключевые моменты мне повезло немного больше, и я смог воспользоваться возможностями», — сказал Рублев в интервью на корте.