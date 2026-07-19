Рублев выиграл первый турнир с февраля прошлого года

«Было сложно, потому что условия сегодня полностью изменились. Было очень холодно, пасмурно, мяч стал тяжелым. Корт был очень влажным, поэтому ситуация сильно отличалась от вчерашнего дня, когда было солнечно и ветрено. Сегодня были тяжелые условия — нужно было больше играть на задней линии, это другой теннис.



В итоге у нас обоих были шансы, особенно в первом сете. Просто в ключевые моменты мне повезло немного больше, и я смог воспользоваться возможностями», — сказал Рублев в интервью на корте.