Мирра Андреева сохранила 5-е место в рейтинге WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила 5-е место в мировом рейтинге.
Еще одна россиянка Диана Шнайдер также осталась на 18-м месте в обновленном рейтинге. Екатерина Александрова сохранила за собой 19-ю строчку. Сразу за Александровой идет Анна Калинская. Людмила Самсонова располагается на 69-м месте в рейтинге.
18-летняя Алина Корнеева поднялась на 15 строчек и теперь располагается на 75-м месте в рейтинге WTA. На минувшей неделе Корнеева дошла до полуфинала турнира категории WTA 250 в Афинах.
Лидером мирового рейтинга остается представительница Беларуси Арина Соболенко. Второе место занимает Елена Рыбакина из Казахстана. На третьей строчке располагается американка Джессика Пегула.
Обновленный рейтинг WTA от 20 июля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8550;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143;
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6301;
4 (4). Кори Гауфф (США) — 5649;
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5293;
6 (6). Каролина Мухова (Чехия) — 5168;
7 (7). Линда Носкова (Чехия) — 5119;
8 (8). Ига Швёнтек (Польша) — 4539;
9 (9). Аманда Анисимова (США) — 4353;
10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 4351…
18 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2458.
19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2301;
20 (20). Анна Калинская (Россия) — 2300…
69 (69). Людмила Самсонова (Россия) — 970…
75 (90). Алина Корнеева (Россия) — 840.