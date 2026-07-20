WTA вводит обязательное гендерное тестирование теннисисток

По информации источника, теннисисткам предстоит пройти ДНК-тест на наличие гена SRY, который связан с развитием организма по мужскому типу. Для анализа будет достаточно мазка из полости рта, а проводить тестирование планирует компания из американского штата Колорадо.
Если результат окажется положительным, спортсменке назначат дополнительное медицинское обследование для установления причины. Одним из возможных объяснений может стать синдром нечувствительности к андрогенам.
Как отмечает Ротенберг, соответствующие изменения уже внесены в регламент WTA. Новые правила вступили в силу 1 июля.