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WTA вводит обязательное гендерное тестирование теннисисток

Женская теннисная ассоциация (WTA) вводит обязательное гендерное тестирование для спортсменок, выступающих на турнирах под эгидой организации. Об этом сообщил теннисный журналист Бен Ротенберг.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: БЕЛТА

По информации источника, теннисисткам предстоит пройти ДНК-тест на наличие гена SRY, который связан с развитием организма по мужскому типу. Для анализа будет достаточно мазка из полости рта, а проводить тестирование планирует компания из американского штата Колорадо.

Если результат окажется положительным, спортсменке назначат дополнительное медицинское обследование для установления причины. Одним из возможных объяснений может стать синдром нечувствительности к андрогенам.

Как отмечает Ротенберг, соответствующие изменения уже внесены в регламент WTA. Новые правила вступили в силу 1 июля.