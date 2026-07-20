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Вавринка отказался от идеи стать тренером после карьеры

Победитель трех турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка признался, что пока не планирует начинать тренерскую карьеру после завершения выступлений.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

На этой неделе 40-летний швейцарец сыграет на турнире ATP 250 в Эшториле, куда вернулся впервые за 13 лет.

«Я рад снова приехать в Португалию. Я уже приезжал сюда много лет назад, и у меня остались потрясающие воспоминания, особенно о победе на этом турнире. Очень рад, что в этом году у меня есть возможность сыграть здесь еще раз», — приводит слова Вавринки журналист Хосе Моргаду в соцсетях.

Швейцарец также рассказал, как воспринимает последние годы своей профессиональной карьеры.

«Мне повезло выступать на замечательных турнирах и пережить много теплых прощаний. Самое важное для меня — это любовь болельщиков и атмосфера, которую я ощущаю на каждом своем матче».

При этом Вавринка дал понять, что не собирается сразу переходить к работе тренером.

«Не думаю, что уже в следующем году или в ближайшее время стану тренером. Это не то, чем я хочу заниматься. Я не хочу так много путешествовать. Хочу вести более спокойную жизнь, а что будет в долгосрочной перспективе — посмотрим».

Стэн Вавринка за карьеру выиграл три турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и US Open. На Уимблдоне лучшим результатом теннисиста является выход в четвертьфинал в 2014 и 2015 годах.