Вавринка отказался от идеи стать тренером после карьеры

«Я рад снова приехать в Португалию. Я уже приезжал сюда много лет назад, и у меня остались потрясающие воспоминания, особенно о победе на этом турнире. Очень рад, что в этом году у меня есть возможность сыграть здесь еще раз», — приводит слова Вавринки журналист Хосе Моргаду в соцсетях.