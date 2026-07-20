Вавринка отказался от идеи стать тренером после карьеры

На этой неделе 40-летний швейцарец сыграет на турнире ATP 250 в Эшториле, куда вернулся впервые за 13 лет.
«Я рад снова приехать в Португалию. Я уже приезжал сюда много лет назад, и у меня остались потрясающие воспоминания, особенно о победе на этом турнире. Очень рад, что в этом году у меня есть возможность сыграть здесь еще раз», — приводит слова Вавринки журналист Хосе Моргаду в соцсетях.
Швейцарец также рассказал, как воспринимает последние годы своей профессиональной карьеры.
«Мне повезло выступать на замечательных турнирах и пережить много теплых прощаний. Самое важное для меня — это любовь болельщиков и атмосфера, которую я ощущаю на каждом своем матче».
При этом Вавринка дал понять, что не собирается сразу переходить к работе тренером.
«Не думаю, что уже в следующем году или в ближайшее время стану тренером. Это не то, чем я хочу заниматься. Я не хочу так много путешествовать. Хочу вести более спокойную жизнь, а что будет в долгосрочной перспективе — посмотрим».
Стэн Вавринка за карьеру выиграл три турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и US Open. На Уимблдоне лучшим результатом теннисиста является выход в четвертьфинал в 2014 и 2015 годах.