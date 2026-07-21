Циципас раскрыл цели на оставшуюся часть сезона

На минувших выходных Циципас стал победителем турнира категории АТР 250 в швейцарском Гштааде. Этот титул стал для него первым за 16 месяцев.
— Какие цели вы перед собой ставите?
— В этом году я хочу одолеть как минимум трех игроков из топ-10. Это одна из моих целей. Еще одна — выиграть турнир категории ATP 500. Но, наверное, первой задачей будет вернуться в топ-50. Мне очень хочется снова оказаться на этом уровне, — приводит слова Циципаса L'Equipe.
Благодаря победе в Гштааде Циципас поднялся на 34 позиции в обновленном рейтинге АТР и теперь располагается на 51-й строчке.