Циципас раскрыл цели на оставшуюся часть сезона



— В этом году я хочу одолеть как минимум трех игроков из топ-10. Это одна из моих целей. Еще одна — выиграть турнир категории ATP 500. Но, наверное, первой задачей будет вернуться в топ-50. Мне очень хочется снова оказаться на этом уровне, — приводит слова Циципаса L'Equipe.