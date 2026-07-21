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Рублев объяснил, зачем помогает тяжелобольным детям

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что подтолкнуло его к созданию благотворительного фонда, помогающего детям с тяжелыми заболеваниями.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

По словам 14-й ракетки мира, встречи с детьми и их семьями стали для него главным источником мотивации. Рублев признался, что особенно его вдохновляют истории выздоровления тех, кому удалось помочь.

«Я встречаюсь с некоторыми детьми, которым мы помогаем. Я ездил в больницу, чтобы навестить их, встретиться с их родителями. Некоторые из них были в тяжелой ситуации. А потом они показывают мне фотографии детей, и некоторые добились невероятного прогресса благодаря нашей помощи. Некоторые полностью восстанавливаются, и это просто потрясающе видеть. Они здоровы, и у них все хорошо.

Это выглядит так, будто это два разных человека — когда видишь, насколько они больны, и что может произойти, если мы сможем им помочь. Я делаю это не ради себя, это не для того, чтобы сделать себя счастливым. Я просто рад за детей и семьи, которым мы можем помочь. Неважно, кто помогает — я, врачи, кто угодно. Мы все можем сыграть свою роль, но это невероятно, когда видишь их здоровыми после нашей помощи», — приводит слова Рублева Tennis365.

Благотворительный фонд Рублева начал работу в марте 2024 года. Организация оказывает медицинскую и финансовую поддержку детям, борющимся с тяжелыми заболеваниями.


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