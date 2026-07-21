Циципас поделился эмоциями после первого титула за 16 месяцев

В финале соревнований бывшая третья ракетка мира обыграл бельгийца Рафаэля Коллиньона со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.
— Вы не выигрывали титулов уже 16 месяцев. Что вы почувствовали, победив в Гштааде?
— Это невероятное ощущение. Трофеи показывают, сколько труда ты вкладываешь. Это отличный показатель того, что ты движешься в правильном направлении. Невозможно выигрывать титулы, если не побеждаешь регулярно. Осознание того, что я снова способен одерживать победы одну за другой, придает мне уверенности и еще большего желания побеждать. Я хочу добиться большего. Хочу выжать из своего тела максимум, — приводит слова Циципаса L'Equipe.