Циципас поделился эмоциями после первого титула за 16 месяцев

— Это невероятное ощущение. Трофеи показывают, сколько труда ты вкладываешь. Это отличный показатель того, что ты движешься в правильном направлении. Невозможно выигрывать титулы, если не побеждаешь регулярно. Осознание того, что я снова способен одерживать победы одну за другой, придает мне уверенности и еще большего желания побеждать. Я хочу добиться большего. Хочу выжать из своего тела максимум, — приводит слова Циципаса L'Equipe.