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Циципас поделился эмоциями после первого титула за 16 месяцев

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу на турнире ATP 250 в Гштааде, которая принесла ему первый титул за последние 16 месяцев.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

В финале соревнований бывшая третья ракетка мира обыграл бельгийца Рафаэля Коллиньона со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.

— Вы не выигрывали титулов уже 16 месяцев. Что вы почувствовали, победив в Гштааде?

— Это невероятное ощущение. Трофеи показывают, сколько труда ты вкладываешь. Это отличный показатель того, что ты движешься в правильном направлении. Невозможно выигрывать титулы, если не побеждаешь регулярно. Осознание того, что я снова способен одерживать победы одну за другой, придает мне уверенности и еще большего желания побеждать. Я хочу добиться большего. Хочу выжать из своего тела максимум, — приводит слова Циципаса L'Equipe.