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Костюк не сыграет на турнире категории WTA 500 в Вашингтоне

11-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк снялась с турнира категории WTА 500 в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Пресс-служба Уимблдона

Турнир в Вашингтоне стартует 27 июля и завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,6 млн долларов.

Лучшим результатом Костюк в Вашингтоне является выход в четвертьфинал турнира в 2023 году.

Напомним, Костюк дошла до полуфинала Уимблдона, где уступила будущей чемпионке Линде Носковой из Чехии (4:6, 4:6).

Турнир категории WTA 500, Вашингтон, 2026 год. Обновленный список участниц:

Джессика Пегула (США);
Элина Свитолина (Украина);
Наоми Осака (Япония);
Винус Уильямс (США);
Лейла Фернандес (Канада);
Диана Шнайдер (Россия);
Анна Калинская (Россия);
Мэдисон Киз (США);
Чжэн Циньвэнь (Китай);
Клара Таусон (Дания);
Эмма Наварро (США);
Анастасия Потапова (Австрия);
Энн Ли (США);
Ван Синьюй (Китай);
Александра Эала (Филиппины);
Кристина Букша (Испания);
Катержина Синякова (Чехия);
Джаниче Чен (Индонезия);
Людмила Самсонова (Россия)
Сара Бейлек (Чехия);
Магдалена Френх (Польша).


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