Джасмин Паолини пропустит турниры в США и Канаде

«К сожалению, я решила сняться с турниров в Вашингтоне и Торонто, чтобы дать своей стопе немного больше времени на восстановление. Мне жаль, что меня там не будет, и я желаю всем, кто выступит там, отличных турниров. Спасибо за всю вашу любовь и поддержку», — написала Паолини в одной из социальных сетей.