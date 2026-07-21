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Джасмин Паолини пропустит турниры в США и Канаде

Итальянская теннисистка Джасмин Паолини не сыграет на турнирах категории WTA 500 в Вашингтоне и категории WTA 1000 в Торонто из-за травмы стопы.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

15-я ракетка мира продолжает восстанавливаться после повреждения и решила взять дополнительное время на лечение, отказавшись от участия в двух североамериканских турнирах.

«К сожалению, я решила сняться с турниров в Вашингтоне и Торонто, чтобы дать своей стопе немного больше времени на восстановление. Мне жаль, что меня там не будет, и я желаю всем, кто выступит там, отличных турниров. Спасибо за всю вашу любовь и поддержку», — написала Паолини в одной из социальных сетей.

Из-за той же травмы итальянка ранее пропустила выступление в парном разряде Уимблдона-2026, где должна была сыграть вместе с соотечественницей Сарой Эррани.

В одиночном разряде Паолини дошла до четвертьфинала Уимблдона, где уступила представительнице Украины Марте Костюк (3:6, 2:6).