Джасмин Паолини пропустит турниры в США и Канаде

15-я ракетка мира продолжает восстанавливаться после повреждения и решила взять дополнительное время на лечение, отказавшись от участия в двух североамериканских турнирах.
«К сожалению, я решила сняться с турниров в Вашингтоне и Торонто, чтобы дать своей стопе немного больше времени на восстановление. Мне жаль, что меня там не будет, и я желаю всем, кто выступит там, отличных турниров. Спасибо за всю вашу любовь и поддержку», — написала Паолини в одной из социальных сетей.
Из-за той же травмы итальянка ранее пропустила выступление в парном разряде Уимблдона-2026, где должна была сыграть вместе с соотечественницей Сарой Эррани.
В одиночном разряде Паолини дошла до четвертьфинала Уимблдона, где уступила представительнице Украины Марте Костюк (3:6, 2:6).