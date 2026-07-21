Тотти: После игры со мной Синнер стал первой ракеткой мира



— А теперь без шуток… С тех пор, как он сыграл со мной в падел, он стал первой ракеткой мира! Кто-то скажет, что это совпадение, но…! Каждый пусть приписывает заслуги себе, я никогда об этом не говорил, но сегодня скажу. Я поиграл с ним несколько минут, показал пару финтов и движений, и он все понял, — сказал Тотти в видео на YouTube-канале Voci di Calcio.