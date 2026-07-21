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Тотти: После игры со мной Синнер стал первой ракеткой мира

Легендарный итальянский футболист Франческо Тотти с юмором объяснил успех первой ракетки мира Янника Синнера, связав его взлет с совместной игрой в падел.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Бывший капитан сборной Италии пошутил, что именно он помог соотечественнику стать лидером мирового тенниса после нескольких минут игры на корте.

— Ты можешь обыграть Синнера в падел?


— А теперь без шуток… С тех пор, как он сыграл со мной в падел, он стал первой ракеткой мира! Кто-то скажет, что это совпадение, но…! Каждый пусть приписывает заслуги себе, я никогда об этом не говорил, но сегодня скажу. Я поиграл с ним несколько минут, показал пару финтов и движений, и он все понял, — сказал Тотти в видео на YouTube-канале Voci di Calcio.

Синнер в настоящее время является одним из главных лидеров мирового тенниса. Итальянец выиграл пять турниров «Большого шлема» и занимает первую строчку рейтинга ATP на протяжении 81 недели.


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