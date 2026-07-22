Соболенко рассказала о совете отца, изменившем карьеру

«Да, помню разговор с папой. Мы оба злились, что я все время проигрываю одной и той же девочке в финалах. И он говорит: “Да она просто свечки кидает, она тебя не пробьет — все в твоих руках”. И вот эта фраза — “все в твоих руках” — мне как-то помогла. Я стала думать: блин, реально все в моих руках. И сейчас в тяжелых матчах я себе часто это напоминаю: на твоей стороне мяч, все в твоих руках. Иногда это очень помогает», — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале First&Red.