Стэн Вавринка уступил в первом круге турнира в Португалии

41-летний Вавринка встречался с представителем Аргентины Романом Андресом Бурручаге, который занимает 60-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой аргентинца в трех сетах со счетом 6:4, 4:6. 6:3.
Во втором круге соревнований аргентинец встретился с португальцем Нуну Боржешом, занимающим 48-е место в рейтинге ATP.
Вавринка проводит свой заключительный сезон в профессиональной карьере. За карьеру теннисист выиграл три турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и US Open. Наивысшей позиции в мировом рейтинге Вавринка достиг в январе 2014 года, заняв третью строчку.