Стэн Вавринка уступил в первом круге турнира в Португалии

Вавринка проводит свой заключительный сезон в профессиональной карьере. За карьеру теннисист выиграл три турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и US Open. Наивысшей позиции в мировом рейтинге Вавринка достиг в январе 2014 года, заняв третью строчку.