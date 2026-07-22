Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стэн Вавринка уступил в первом круге турнира в Португалии

118-я ракетка мира Швейцарец Стэн Вавринка потерпел поражение на старте турнира категории АТР 250 в португальском Эшториле.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

41-летний Вавринка встречался с представителем Аргентины Романом Андресом Бурручаге, который занимает 60-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой аргентинца в трех сетах со счетом 6:4, 4:6. 6:3.

Во втором круге соревнований аргентинец встретился с португальцем Нуну Боржешом, занимающим 48-е место в рейтинге ATP.

Вавринка проводит свой заключительный сезон в профессиональной карьере. За карьеру теннисист выиграл три турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и US Open. Наивысшей позиции в мировом рейтинге Вавринка достиг в январе 2014 года, заняв третью строчку.