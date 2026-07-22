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Патрик Муратоглу оценил уровень Зверева по сравнению с Синнером

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу оценил прогресс Александра Зверева и объяснил, почему пока не считает немца игроком уровня Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

По мнению специалиста вторая ракетка мира Зверев заметно прибавил в игре.

«Зверев на правильном пути.

Но достиг ли он их уровня? Думаю, пока нет. Для него огромный шаг вперед — выиграть свой первый турнир “Большого шлема”, а затем выйти в финал следующего, причем сначала на грунте, а потом на траве. Он определенно поднялся на новый уровень.

Но находится ли он сейчас на одном уровне с Алькарасом и Синнером? Я так не думаю.

Даже несмотря на то, что в финале он показал один из лучших матчей в своей карьере, а Синнер, как мне кажется, был не в лучшей форме, Александр все равно не смог победить.

Чтобы стабильно и эффективно играть в агрессивный теннис, ему нужно доказывать, что он способен делать это снова и снова, пока такой стиль не станет для него естественным.

Иначе, например, во время американской серии он снова начнет играть преимущественно на задней линии, а не действовать агрессивно, потому что будет знать, что против большинства соперников этого достаточно. Если он вернется к такому теннису, это будет означать, что он так и не сделал следующий шаг. Ему нужно придерживаться этой модели игры в каждом матче. Пока он этого не делает», — заявил Муратоглу в соцсетях.

В этом сезоне Александр Зверев впервые в карьере завоевал титул на турнире «Большого шлема», победив на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос». Также представитель Германии впервые дошел до финала Уимблдона, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

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