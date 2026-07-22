Патрик Муратоглу оценил уровень Зверева по сравнению с Синнером

«Зверев на правильном пути.



Но достиг ли он их уровня? Думаю, пока нет. Для него огромный шаг вперед — выиграть свой первый турнир “Большого шлема”, а затем выйти в финал следующего, причем сначала на грунте, а потом на траве. Он определенно поднялся на новый уровень.



Но находится ли он сейчас на одном уровне с Алькарасом и Синнером? Я так не думаю.



Даже несмотря на то, что в финале он показал один из лучших матчей в своей карьере, а Синнер, как мне кажется, был не в лучшей форме, Александр все равно не смог победить.



Чтобы стабильно и эффективно играть в агрессивный теннис, ему нужно доказывать, что он способен делать это снова и снова, пока такой стиль не станет для него естественным.



Иначе, например, во время американской серии он снова начнет играть преимущественно на задней линии, а не действовать агрессивно, потому что будет знать, что против большинства соперников этого достаточно. Если он вернется к такому теннису, это будет означать, что он так и не сделал следующий шаг. Ему нужно придерживаться этой модели игры в каждом матче. Пока он этого не делает», — заявил Муратоглу в соцсетях.