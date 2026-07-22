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Медведев и Андреева попали в заявку US Open — 2026

Пресс-служба US Open на официальном сайте опубликовала предварительные заявочные списки в одиночных разрядах. В турнирные сетки вошли 10 российских теннисистов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

В женском одиночном разряде участие в последнем турнире «Большого шлема» сезона гарантировали себе:

В мужской сетке заявлены:

Списки участников были сформированы на основе рейтинга ATP и WTA от 20 июля. В мужском одиночном разряде последним в основную заявку вошел 101-й номер рейтинга, а в женском — 102-я ракетка мира.

US Open — 2026 пройдет в Нью-Йорке с 23 августа по 13 сентября. Матчи основной сетки в одиночных разрядах начнутся 30 августа.

В прошлом году победителем среди женщин стала представительница Беларуси Арина Соболенко, у мужчин — испанец Карлос Алькарас.


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