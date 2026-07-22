Медведев и Андреева попали в заявку US Open — 2026

В женском одиночном разряде участие в последнем турнире «Большого шлема» сезона гарантировали себе:
Мирра Андреева (5-й номер рейтинга);
Диана Шнайдер (18);
Екатерина Александрова (19);
Анна Калинская (20);
Людмила Самсонова (70);
Алина Корнеева (75).
В мужской сетке заявлены:
Даниил Медведев (8);
Андрей Рублев (14);
Карен Хачанов (26);
Роман Сафиуллин (94).
Списки участников были сформированы на основе рейтинга ATP и WTA от 20 июля. В мужском одиночном разряде последним в основную заявку вошел 101-й номер рейтинга, а в женском — 102-я ракетка мира.
US Open — 2026 пройдет в Нью-Йорке с 23 августа по 13 сентября. Матчи основной сетки в одиночных разрядах начнутся 30 августа.
В прошлом году победителем среди женщин стала представительница Беларуси Арина Соболенко, у мужчин — испанец Карлос Алькарас.