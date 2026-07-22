Маррей: Стать номером один сложнее, чем выиграть «Большой шлем»

— Если бы я не стал чемпионом Уимблдона, то мою карьеру считали бы неудачной — по крайней мере, с точки зрения британской спортивной общественности. Так что в тот момент главным чувством было облегчение. Мне больше не пришлось бы до конца жизни думать: «А что, если? А что могло бы быть?»



Чтобы стать первой ракеткой мира, когда тебя окружают величайшие игроки всех времен, нужно 52 недели невероятно упорно работать и выступать на высочайшем уровне. И я бы сказал, что этого добиться гораздо труднее, чем выиграть турнир «Большого шлема», — сказал он в документальном сериале Aces: The ATP No. 1 Club.