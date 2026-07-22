«Ролан Гаррос» первым предложил теннисистам долю от доходов

Организаторы «Ролан Гаррос» первыми среди турниров Большого шлема предложили теннисистам долю доходов соревнования. Новая модель предусматривает формирование призового фонда Открытого чемпионата Франции с учетом выручки.
Как сообщает The Guardian, предложение обсудили с представителем игроков Ларри Скоттом во время Уимблдона. Окончательного соглашения пока нет, однако «Ролан Гаррос» стал первым турниром Большого шлема, готовым перейти к распределению выручки.
Теннисисты требуют, чтобы уже сейчас на призовые направлялось 16% доходов каждого турнира Большого шлема, а к 2030 году доля выросла до 22%. Игроки хотят получить постоянную формулу расчета вместо ежегодного ожидания решения организаторов. Французская сторона также готова финансировать пенсии и медицинское обеспечение спортсменов и предоставить им больше влияния на управление турниром.
Ранее председатель Всеанглийского клуба Дебби Джеванс заявила, что определять призовые на основе выручки Уимблдона не имеет смысла. Ее слова возмутили теннисистов: они пригрозили бойкотировать общение со СМИ в первую неделю турнира, но затем отказались от акции.
Дополнительное давление испытывают организаторы US Open, которые объявят призовой фонд в начале августа. В 2025 году он вырос на 20% — с 75 до 90 млн долларов. Такое же увеличение в этом году впервые поднимет выплаты выше 100 млн. Несколько игроков, включая первую ракетку мира Янника Синнера, пригрозили пропустить турнир смешанных пар перед основной сеткой US Open, если переговоры не продвинутся.