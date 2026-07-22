«Ролан Гаррос» первым предложил теннисистам долю от доходов

Дополнительное давление испытывают организаторы US Open, которые объявят призовой фонд в начале августа. В 2025 году он вырос на 20% — с 75 до 90 млн долларов. Такое же увеличение в этом году впервые поднимет выплаты выше 100 млн. Несколько игроков, включая первую ракетку мира Янника Синнера, пригрозили пропустить турнир смешанных пар перед основной сеткой US Open, если переговоры не продвинутся.