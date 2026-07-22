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Хачанов заявил о нехватке молодых талантов в российском теннисе

Хачанов указал на нехватку молодых игроков в российском теннисе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Российский теннисист Карен Хачанов считает, что в отечественном теннисе сейчас не хватает молодых талантливых игроков.

«Да, молодых ребят не хватает. Помню, так же говорили до нашего поколения. Был Донской, Кузнецов и после них до Рублева, Медведева и меня никого не было. Сейчас похожая ситуация. Я приглашаю юниоров к себе на сборы и пока не вижу, чтобы они сильно спрогрессировали. Почему так происходит? Очень часто всё упирается в финансы. Сборная и федерация не поддерживают. Многие выбирают другую страну для выступления», — сказал Хачанов «СЭ».

Хачанов является победителем семи турниров ATP в одиночном разряде, серебряным призёром Олимпиады-2020 и обладателем Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.