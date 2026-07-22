Хачанов заявил о нехватке молодых талантов в российском теннисе

«Да, молодых ребят не хватает. Помню, так же говорили до нашего поколения. Был Донской, Кузнецов и после них до Рублева, Медведева и меня никого не было. Сейчас похожая ситуация. Я приглашаю юниоров к себе на сборы и пока не вижу, чтобы они сильно спрогрессировали. Почему так происходит? Очень часто всё упирается в финансы. Сборная и федерация не поддерживают. Многие выбирают другую страну для выступления», — сказал Хачанов «СЭ».