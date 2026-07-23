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Джокович — о молодых теннисистах: Всегда хочу надрать им задницу

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович рассказал, как относится к противостоянию с новым поколением теннисистов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Серб признался, что по-прежнему выходит на корт с желанием побеждать, а игра Янника Синнера и Карлоса Алькараса напоминает ему самого себя в молодости.

— Ты уже давно в туре, и сейчас тебе все чаще приходится играть с молодыми теннисистами. Как ты это воспринимаешь?

— Я всегда хочу надрать им задницу. Но, честно говоря, когда я вижу, как они играют, вижу, что их стиль отличается от стилей Федерера и Надаля. Очень отличается. Мой, конечно, тоже — каждый из нас троих играет по-разному.

Алькарас и Синнер сейчас доминируют, и они так напоминают мне самого себя. Я будто играю с собой версии 10−15 лет назад. Это немного меня задевает. Я знаю, как взломать этот код, но могу ли я?

Поэтому нужно постоянно искать новые способы мотивировать себя, находить вдохновение, чтобы становиться лучше. Думаю, соперничество — это хорошо. Оно очень важно. Поэтому всегда нужно найти кого-то — кого-то на трибунах или кого-то на корте, — кто будет подталкивать тебя становиться лучше, — сказал Джокович в интервью на YouTube-канале The Shop.

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