Джокович — о молодых теннисистах: Всегда хочу надрать им задницу

Серб признался, что по-прежнему выходит на корт с желанием побеждать, а игра Янника Синнера и Карлоса Алькараса напоминает ему самого себя в молодости.
— Ты уже давно в туре, и сейчас тебе все чаще приходится играть с молодыми теннисистами. Как ты это воспринимаешь?
— Я всегда хочу надрать им задницу. Но, честно говоря, когда я вижу, как они играют, вижу, что их стиль отличается от стилей Федерера и Надаля. Очень отличается. Мой, конечно, тоже — каждый из нас троих играет по-разному.
Алькарас и Синнер сейчас доминируют, и они так напоминают мне самого себя. Я будто играю с собой версии 10−15 лет назад. Это немного меня задевает. Я знаю, как взломать этот код, но могу ли я?
Поэтому нужно постоянно искать новые способы мотивировать себя, находить вдохновение, чтобы становиться лучше. Думаю, соперничество — это хорошо. Оно очень важно. Поэтому всегда нужно найти кого-то — кого-то на трибунах или кого-то на корте, — кто будет подталкивать тебя становиться лучше, — сказал Джокович в интервью на YouTube-канале The Shop.