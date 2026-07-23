Вавринка попросил уайлд кард для участия в US Open — 2026

— Попросил приглашение на Открытый чемпионат США. Надеюсь, смогу сыграть там в последний раз. В Канкуне также есть претендент на участие. Если я получу приглашение в Нью-Йорк, сыграю этот «челленджер», чтобы подготовиться. Мне гарантировано только присутствие на турнирах в Лионе и Базеле. Я все равно еще решу, играть ли мне другие турниры, — приводит слова Вавринки Punto de Break.