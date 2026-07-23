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Вавринка попросил уайлд кард для участия в US Open — 2026

Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка сообщил, что обратился к организаторам US Open с просьбой предоставить ему уайлд кард.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: РИА "Новости"

Швейцарец надеется сыграть на турнире в Нью-Йорке в последний раз перед завершением карьеры.

— Попросил приглашение на Открытый чемпионат США. Надеюсь, смогу сыграть там в последний раз. В Канкуне также есть претендент на участие. Если я получу приглашение в Нью-Йорк, сыграю этот «челленджер», чтобы подготовиться. Мне гарантировано только присутствие на турнирах в Лионе и Базеле. Я все равно еще решу, играть ли мне другие турниры, — приводит слова Вавринки Punto de Break.

В конце 2025 года Вавринка объявил, что сезон-2026 станет для него последним в профессиональной карьере.

За карьеру теннисист выиграл три турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и US Open. Наивысшей позиции в мировом рейтинге Вавринка достиг в январе 2014 года, заняв третью строчку.