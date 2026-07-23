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Соболенко выбрала между Синнером и Алькарасом

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси сравнила игровые стили Янника Синнера и Карлоса Алькараса, признавшись, что ей ближе теннис итальянца.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

При этом спортсменка отметила, что восхищается тем, как играет испанец.

— Карлос Алькарас и Янник Синнер. Ты на чьей стороне? Чей теннис тебе больше нравится?

— Ну, зачем так? Мне, естественно, больше Янник, потому что у нас похожий стиль игры.

— Ты считаешь, что у тебя с Янником похожий стиль?

Да, мне кажется, у нас у обоих форхенд хороший, бэкхэнд тоже неплохой, подача.
Еще агрессивный вид тенниса, скажем так.

Но мне очень нравится, как двигается Алькарас, как он видит корт, как он каждый мяч играет. Видно же, что он реально кайфует от игры. Не будет такого мяча, который он не попробует достать. Все время будет пытаться до последнего. И это, конечно, очень круто.

Ну и, конечно же, то, что он открыт к новому. Даже несмотря на то, что он был в топе рейтинга, он все равно поменял подачу, корректировал моменты какие-то. Это здорово, потому что он молодой и довольно-таки быстро пришел к вершине. Приятно наблюдать, как он себя совершенствует. Мне кажется, в этом противостоянии невозможно одного человека выбрать. Когда Алькарас обыграл Янника на «Ролан Гаррос» — 2025 после тройного матчбола, это было невероятно. Но на Уимблдоне-2025 я болела за Янника, потому что мне было очень больно за него на «Ролан Гаррос», — сказала Соболенко в интервью на YouTube-канале First&Red.

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