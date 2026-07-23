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Теннисист Кирьос хочет стать профессиональным баскетболистом

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о необычной цели, которую хочет реализовать после завершения карьеры в профессиональном теннисе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: JOEL CARRETT/EPA/TASS

910-я ракетка мира хочет попробовать свои силы в баскетболе.

«Действительно хочу поиграть профессионально в баскетбол. Одной из моих следующих карьерных целей является выступление на профессиональном уровне в двух видах спорта. Когда мое теннисное путешествие завершится, хотел бы играть профессионально в баскетбол где-нибудь в Европе.

Хочу стать одним из тех спортсменов, которым удалось профессионально выступать сразу в двух видах спорта на достойном уровне», — приводит слова Ника Кирьоса Tennis Head.

Лучшим результатом 31-летнего австралийца на турнирах «Большого шлема» остается выход в финал Уимблдона в 2022 году, где он уступил сербу Новаку Джоковичу. За карьеру Кирьос выиграл 13 турниров по эгидой ATP в одиночном разряде и долгое время считался одним из самых ярких и харизматичных игроков мирового тура. Наивысшей позиции в мировом рейтинге он достиг в октябре 2016 года, заняв 13‑е место.