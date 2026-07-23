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Бублик оценил свой старт на турнире в Кицбюэле

11-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик прокомментировал победу во втором круге турнира категории АТР 250 в австрийском Кицбюэле.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Встреча второго круга с аргентинцем Факундо Диасом Акостой завершилась победой Бублика в двух сетах со счетом 6:3, 7:5.

«Начинать турнир всегда сложно, особенно с соперником, чья игра хорошо подходит для грунтовых кортов. Думаю, я провел хороший матч. Воспользовался своими шансами и спокойно довел дело до победы», — приводит слова Бублика пресс-служба АТР.

В четвертьфинале соревнований в Кицбюэле казахстанец встретится со словацким теннисистом Алексом Молчаном.

Турнир категории ATP 250 в Кицбюэле проходит с 20 по 26 июля. Его общий призовой фонд составляет 612 тысяч евро. Александр Бублик является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл француза Артюра Казо (6:4, 6:3).