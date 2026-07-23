Бублик оценил свой старт на турнире в Кицбюэле

Встреча второго круга с аргентинцем Факундо Диасом Акостой завершилась победой Бублика в двух сетах со счетом 6:3, 7:5.
«Начинать турнир всегда сложно, особенно с соперником, чья игра хорошо подходит для грунтовых кортов. Думаю, я провел хороший матч. Воспользовался своими шансами и спокойно довел дело до победы», — приводит слова Бублика пресс-служба АТР.
В четвертьфинале соревнований в Кицбюэле казахстанец встретится со словацким теннисистом Алексом Молчаном.
Турнир категории ATP 250 в Кицбюэле проходит с 20 по 26 июля. Его общий призовой фонд составляет 612 тысяч евро. Александр Бублик является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл француза Артюра Казо (6:4, 6:3).