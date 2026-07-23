Бублик оценил свой старт на турнире в Кицбюэле

«Начинать турнир всегда сложно, особенно с соперником, чья игра хорошо подходит для грунтовых кортов. Думаю, я провел хороший матч. Воспользовался своими шансами и спокойно довел дело до победы», — приводит слова Бублика пресс-служба АТР.