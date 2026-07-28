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Андреева назвала самые яркие воспоминания после победы на РГ

Мирра Андреева рассказала о самых ярких воспоминаниях после победы на первом ТБШ в карьере.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Пятая ракетка мира Мирра Андреева поделилась воспоминаниями о победе на «Ролан Гаррос» — 2026. Российская теннисистка призналась, что главным для нее остались эмоции, которые она пережила по ходу турнира.

"Если честно, единственное, что я помню — это огромное количество эмоций, которые я испытала за эти две недели. Не только в финальном матче, потому что я очень сильно нервничала практически во всех встречах, которые проводила там, начиная с первого круга.

Но я помню, что хорошо играла, что старалась поддерживать себя, верить в себя — и это как раз то, над чем я сейчас работаю. Мне кажется, эти две недели показали мне: если правильно настроиться психологически, всё может получиться.

Не знаю, я просто вспоминаю столько разных эмоций — настоящее счастье, волнение, эйфорию, прилив адреналина. Всё это происходило одновременно. И мне очень хочется снова испытать такие чувства", — сказала Андреева во время записи подкаста Served With Andy Roddick.

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