16-летняя россиянка Лютова обыграла Александрову в матче WTA

Встреча завершилась досрочно в третьем сете. Александрова, получившая на турнире первый номер посева, отказалась продолжать матч при счете 4:5. Первый сет Лютова выиграла на тай-брейке — 7:6 (7:2), после чего Александрова сравняла счет по партиям, взяв второй сет со счетом 6:4.



При счете 15:30 в десятом гейме решающего сета на своей подаче Александрова присела на корт, ей потребовалась помощь медперсонала. Врачи приложили лед к ее затылку. Российскую теннисистку Екатерину Александрову увезли с корта на коляске после матча.