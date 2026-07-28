16-летняя россиянка Лютова обыграла Александрову в матче WTA

Российская теннисистка Кристина Лютова успешно дебютировала на турнирах WTA, обыграв соотечественницу Екатерину Александрову в матче первого круга соревнований категории WTA 250 в американском Мемфисе.
Встреча завершилась досрочно в третьем сете. Александрова, получившая на турнире первый номер посева, отказалась продолжать матч при счете 4:5. Первый сет Лютова выиграла на тай-брейке — 7:6 (7:2), после чего Александрова сравняла счет по партиям, взяв второй сет со счетом 6:4.
При счете 15:30 в десятом гейме решающего сета на своей подаче Александрова присела на корт, ей потребовалась помощь медперсонала. Врачи приложили лед к ее затылку. Российскую теннисистку Екатерину Александрову увезли с корта на коляске после матча.
Для 16-летней Лютовой этот матч стал первым в основной сетке турниров WTA. Россиянка начала выступление с квалификации, а во втором круге встретится с австралийкой Майей Джойнт.
31-летняя Александрова занимает 19-е место в мировом рейтинге WTA. За карьеру она завоевала пять титулов WTA в одиночном разряде, четырежды выходила в четвертый круг турниров Большого шлема, а в 2021 году в составе сборной России стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.
Турнир в Мемфисе относится к категории WTA 250 и проходит на покрытии «хард».