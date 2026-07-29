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Объявлены все участники выставочного турнира Six Kings Slam

Соревнования пройдут с 21 по 24 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Организаторы выставочного турнира Six Kings Slam объявили состав участников соревнований, которые пройдут с 21 по 24 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

За титул поборются итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, серб Новак Джокович, немец Александр Зверев, австралиец Алекс де Минор и американец Тейлор Фриц.

По сравнению с прошлым годом в составе участников произошло одно изменение: вместо грека Стефаноса Циципаса на турнир приглашен Алекс де Минор.

«Я рад вернуться в Эр-Рияд на очередной турнир Six Kings Slam», — сказал Алькарас, который восстановится после травмы запястья на Открытом чемпионате Цинциннати в следующем месяце. «Атмосфера здесь всегда невероятная, и для меня большая честь быть частью такого уникального события вместе с одними из лучших игроков мира».

Победителем предыдущего розыгрыша стал Янник Синнер, который в финале обыграл Карлоса Алькараса со счетом 6:2, 6:4. За победу итальянец получил $ 6 млн, а остальные участники заработали по $ 1,5 млн.

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