Объявлены все участники выставочного турнира Six Kings Slam

По сравнению с прошлым годом в составе участников произошло одно изменение: вместо грека Стефаноса Циципаса на турнир приглашен Алекс де Минор.



«Я рад вернуться в Эр-Рияд на очередной турнир Six Kings Slam», — сказал Алькарас, который восстановится после травмы запястья на Открытом чемпионате Цинциннати в следующем месяце. «Атмосфера здесь всегда невероятная, и для меня большая честь быть частью такого уникального события вместе с одними из лучших игроков мира».