Калинская за час обыграла Касаткину в Вашингтоне

Россиянка Анна Калинская успешно стартовала на турнире WTA в Вашингтоне, обыграв в первом круге представляющую Австралию Дарью Касаткину.
Матч завершился победой Калинской, получившей на турнире пятый номер посева, со счетом 6:4, 6:1. Касаткина попала в основную сетку через квалификацию. Во втором круге россиянка встретится с представительницей Индонезии Джанис Тьен, не имеющей номера посева.
27-летняя Калинская занимает 20-е место в мировом рейтинге. На ее счету пока нет титулов WTA в одиночном разряде. Лучшие результаты теннисистки на турнирах Большого шлема — четвертьфинал Australian Open (2024) и Roland Garros (2026).
29-летняя Касаткина располагается на 61-й строчке мирового рейтинга. За карьеру она выиграла восемь турниров WTA в одиночном разряде. В 2021 году теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России, а ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема остается полуфинал Roland Garros 2022 года. С марта 2025 года Касаткина выступает под флагом Австралии.