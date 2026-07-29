Калинская за час обыграла Касаткину в Вашингтоне

29-летняя Касаткина располагается на 61-й строчке мирового рейтинга. За карьеру она выиграла восемь турниров WTA в одиночном разряде. В 2021 году теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России, а ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема остается полуфинал Roland Garros 2022 года. С марта 2025 года Касаткина выступает под флагом Австралии.