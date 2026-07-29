Потапова за 54 минуты разгромила Винус Уильямс в Вашингтоне

27-я ракетка мира Потапова встречалась с 46-летней Винус Уильямс, которая занимает 664-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась победой Потаповой в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 54 минуты.