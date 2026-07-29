Матч де Минора и Циципаса в Вашингтоне перенесен из-за дождя

Первая ракетка турнира и действующий чемпион Алекс де Минор должен был открыть вечернюю программу вторника поединком с бывшей третьей ракеткой мира Циципасом. Однако сильный дождь и гроза вынудили организаторов перенести встречу на среду.
Победитель этого матча во втором круге встретится с 17-летним австралийцем Крузом Хьюиттом, который ранее одержал первую победу в карьере на уровне ATP, обыграв американца Маркоса Гирона.
Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов.