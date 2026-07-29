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Матч де Минора и Циципаса в Вашингтоне перенесен из-за дождя

Матч первого круга турнира категории ATP 500 в Вашингтоне между Алексом де Минором и Стефаносом Циципасом перенесли из-за дождя и грозы.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Первая ракетка турнира и действующий чемпион Алекс де Минор должен был открыть вечернюю программу вторника поединком с бывшей третьей ракеткой мира Циципасом. Однако сильный дождь и гроза вынудили организаторов перенести встречу на среду.

Победитель этого матча во втором круге встретится с 17-летним австралийцем Крузом Хьюиттом, который ранее одержал первую победу в карьере на уровне ATP, обыграв американца Маркоса Гирона.

Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов.